桓鼎營收／4月2.57億元、月增13.6％ 持續綠色能源轉型策略

桓鼎-KY（5543）12日公布2025年4月合併營收為2.57億元，較上月成長13.6％，累計1至4月合併營收達10.38億元，較去年同期減少10.63％。

桓鼎表示，整體營收年減主因係持續推進業務結構調整，並聚焦綠色能源領域的轉型發展策略，為中長期營運奠定更穩健的基礎。

桓鼎於5月參加2025歐洲電池儲能展覽會（EES Europe 2025）之年度盛會，重點展出旗下新世代儲能產品「儲能牆系統」（B.E.S.T，Buima Energy Storage Tile），其具備BBU特性，模組化串／並聯專利設計，可靈活擴增儲能容量並提升電壓至高壓範圍，搭配自有研發EMS能源管理系統，有效監控電池溫度、電壓電流變化與用電模式，作為不斷電系統、升壓備援，且分散式儲能形成虛擬電網，可廣泛應用於企業單位、公共設施、電動車充電等多元場域之「新世代儲能用能解決方案」。

近期伊比利半島發生大規模停電事件，加深市場對分散式儲能與電網韌性建置的關注，加上全球再生能源政策持續推進、汽車電氣化趨勢明確，桓鼎憑藉旗下儲能牆系統已正式取得歐洲安規測試報告，並持續優化生產效率，將有望隨著集團積極擴大儲能牆系統業務接單表現，同步擴增海外示範案場、深化當地代理商業務結盟綜效，帶動旗下綠色能源業務良好成長助力。

展望未來營運，桓鼎仍秉持「降本增效」策略，優化中國大陸內銷牆板業務及強化外銷金屬建材自有業務接單，同時全力推動綠色能源業務轉型為主要目標不變，其中針對綠色能源業務方面，目前已陸續接獲多家洽談分散式儲能牆應用合作機會，並積極拓展包括台灣、日本、荷蘭、英國、德國等業務接單，以期加速帶動儲能牆產品步入量產階段，提升桓鼎於綠色能源業務良好競爭力，創造未來營運正面效果。