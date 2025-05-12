聯寶首季EPS0.30元 年增87.5％ 為歷年同期第三高

聯寶（6821)於今日公布2025年第1季合併營收達1.38億元，年增20.6％，稅後純益945萬元，年增88.64％，每股純益（EPS)達0.30元，年增87.50％，受惠磁性元件業務動能保持暢旺，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，在產品組合結構優化、費用良好管控等效益下，帶動今年首季營收、獲利刷新歷年同期第三高記錄。

聯寶2025年第1季磁性元件業務營收比重提升至88.13％，受惠網通相關客戶積極搶攻Wi-Fi 7、5G FWA等相關市場商機，除旗下PoE電源變壓器產品隨著終端企業用戶需求提振而同步拉升訂單出貨表現，再加上聯寶於去年底喜獲歐系Wi-Fi 7應用之LAN類變壓器產品大單，於今年第1季陸續出貨放量，帶動第1季LAN類變壓器產品銷售年增56.66％，堆疊整體營運動能向上成長態勢。

聯寶今日董事會也決議通過辦理發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣3億元，發行期間3年，資金用途以擴增台灣土城新廠辦，增設無線充電及中高階磁性元件生產規劃，發揮多區生產策略布局，提高公司營運韌性，並穩健增加公司優質人才團隊，進一步增強兩大業務接單、研發技術能力，創造未來營運有利條件。

展望2025年第2季，聯寶持審慎樂觀看法。聯寶看好全球5G FWA市場滲透率提升，網通相關大廠搶進新市場布局，旗下磁性元件產品皆已有對應符合Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0等網通升級規格技術並握有訂單實績下，有助於創造磁性元件業務良好動能，公司亦採取靈活佈局即時掌握市場商機，堆疊業務接單表現，可望助力未來營運保持成長動能。