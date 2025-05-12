倍力將買回庫藏股500張 轉讓予員工

倍力資訊（6874）董事會12日決議買回庫藏股，轉讓股份予員工，買回期間為5月14日至7月13日，預計投入最多5,500萬元，買回500張股票。

倍力公告，將自集中交易市場買回庫藏股，買回區間價格為每股70元至110元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占已發行股份約2.27%。

倍力董事會11日也通過第1季財報，稅後純益2,385萬元，季減4%，年減22.6%，每股純益1.08元。倍力目前自研產品營收貢獻不到一成，目標持續拉升自研比重，帶動毛利率升溫。

倍力董事長許金隆日前表示，今年是值得期待的一年，可以預見2026年至2028年，法規遵循商機日益浮現，也將赴越南及泰國拓展海外市場商機，屆時將尋求當地代理商或經銷商合作。