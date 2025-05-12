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麗彤營收／4月0.69億元、年增60.2％ 前四月年增49.2％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醫美保養保健品領導品牌麗彤（6539）12日公布4月合併營收0.69億元，月減9.45％、年增60.23％；累計今年前四月合併營收2.48億元，年增49.17％。

展望2025年上半年，麗彤維持審慎樂觀看法。第2季將迎母親節消費購物檔期，麗彤已於線上、線下通路祭出一波母親節霸氣優惠方案，同時強化D2C數位銷售模式，將挾著玄彬代言高話題，以及與多位直播主推動內容共創與精準代言策略，讓每一場直播不只是促銷，而是一次「價值的溝通」，並深化線上線下整合布局，結合線上電商平台與社群媒體，整合線下多家實體通路與旗下美容通路，擴大品牌影響力，助力公司今年營運表現更上一層樓。

麗彤生醫表示，在策略聚焦主力品牌與數位通路成效帶動下，「醇耀妍3」於直播電商平台的新型態銷售模式持續發揮，特別是在女性美容保健與身心調理產品線展現強勁成長力道，挹注整體營運穩健成長。

麗彤表示，自韓國人氣男星玄彬成為品牌代言人後，不僅提升DV品牌的辨識度與信任感，也為產品帶來了更多關注與討論聲量。這股「玄彬效應」成功放大DV保健品的價值，將產品價值與情感連結融合，進一步強化品牌與消費者之間的共鳴，促使產品轉單率明顯上升，回購頻率也呈穩健態勢，這也是麗彤今年前四月營收能繳出年增49.17％的關鍵。

麗彤董事長張麗綺表示，「現在的消費者在乎的不只是產品吃得、用得有感，還想要從中找到共鳴性。」在代言人形象、產品力與直播即時互動三者形成的化學效應下，醇耀妍3已不只是單純的機能性保健品，而正走向一個帶有情感與故事溫度的生活保健品牌。

麗彤進一步表示，隨著社群媒體影響力持續擴大，以及「美不只外在，更關乎內在平衡與自我價值認同」的觀念快速普及，消費者的購買行為正朝向更有意識、更重視個人整體健康的方向邁進，不僅讓訴求使用有感、具科學基礎的保健與保養產品脫穎而出，也強化了麗彤以「DV女孩」為核心的品牌溝通力道，滿足現代女性從內而外的精準需求。

此外，數位化與D2C（Direct-to-Consumer）品牌模式的崛起，近期麗彤也不斷積極布局直播電商、強化線上銷售與互動式內容行銷的戰略，讓麗彤在數位零售浪潮下穩健掌握消費主權的轉變趨勢，持續在美容保健產業這塊高度競爭卻充滿潛力的市場中，擴大DV聲量與市占率。

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