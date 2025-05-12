永捷財報／第1季獲利1.25億元 季增218.5％、年增36.9%

上櫃化工股永捷（4714）12日董事會通過2025年第1季營運成果，受惠於併購子公司信立、普大發揮整合協同效益，在落實接單產品組合結構優化、成本費用良好管控下，第1季營業毛利0.55億元、年增85%；稅後淨利1.25億元、季增218.5％、年增36.8%；每股稅後純益（EPS）0.7元，年增19％。

永捷表示，首季受惠於既有產業市場穩定的訂單需求奠定，積極開拓更多產業應用市場範疇，深化環保水性PU樹脂及高固含量水性溶劑、防彈纖維、可撓式HC材料等領域的布局，成果逐步展開，第1季來自環保材水性高固無溶劑、環保添加劑、以及含可撓式HC材料、防彈纖維的銷售量增加，在落實接單產品組合結構優化、成本費用良好管控下，是永捷首季繳出優異成績的原因。

永捷並於12日公布2025年4月合併營收1.04億元，較去年同期營收0.56億元增加87％；累計2025年1至4月營收達4.21億，較去年同期2.08億元增加102％。永捷進一步表示，4月及前四月營收成長主要得益客戶保持良好的訂單穩健需求所致。

展望2025年，永捷維持審慎樂觀看法。面對全球經濟景氣不確定性因子猶存的挑戰，公司已持續做好彈性因應能力，包括優化產品組合、提升生產效率、積極擴充海內外市場，同時永捷積極結合上下游供應鏈整合，並與子公司信立、普大，積極透過技術交流、產能共享、業務資源整合等多元合作模式，憑藉台灣最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線。

此外，永捷也加速開發水性環保相關新產品，創造新產品開發與驗證時程，有助加快公司於市場滲透速度，亦在資源共享強化供應鏈韌性，為長期競爭力奠定穩健基礎。永捷亦隨著主要客戶的訂單需求保持穩健拉貨力道，將對今年整體營運帶來良好的挹注，並為股東創造更大價值。