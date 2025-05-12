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家登財報／首季 EPS 2.2元 今年業績有望雙位數百分比增長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

家登（3680）於12日公布首季財報，每股純益為2.2元。法人預期，若外在總經環境沒有太大變化，該公司今年業績表現有機會逐季走高，全年達雙位數百分比增長。

家登首季合併營收為17.08億元，季增15.89％、年增20.29％，毛利率43.75%，歸屬母公司業主淨利為2.11億元，季減18.4％，約與去年同期相當，每股純益為2.2元。

家登首季業績增長，主要是EUV POD與FOUP的出貨量同步上升；在毛利率方面，子公司毛利率相對較低，但母公司產品組合及銷售區域調配，毛利率表現較高，集團整體毛利率得以持穩。

家登指出，該公司首季本業營收與獲利成長依然強勁，但在業外方面，去年同期的匯兌及投資評價利益相對較高，但今年有較劇烈的經濟波動、關稅議題等影響，造成匯兌利益減少以及有相應的投資評價損失。

家登 毛利率

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