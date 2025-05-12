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竹陞科技財報／首季 EPS 2.7元 創單季新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會12日通過今年首季財報，單季合併營業收入達1.48億元，較去年同期成長102%，合併營業利益為 7495.9 萬元，稅後淨利為 6,262萬元。以加權平均流通在外股數 2318.4 萬股計算，每股獲利為2.7 元，較去年成長207%，獲利再創下新高紀錄。

竹陞科技表示，目前客戶新的訂單及新開發的專案依 BP 計劃推進中，並持續開發新的客戶及布局新的產品線，產品也陸續獲得客戶驗證並貢獻營收。此外，將持續優化成本與費用控管，雖然全球因為關稅政策與匯率波動還有許多不確定因素存在，但經營團隊會秉持專注本業、穩健布局，創造公司最佳報酬並回饋股東，共享經營成果。

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