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常珵財報／寬頻新客戶開始出貨 營收爆衝

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠常珵（8097）受惠寬頻新客戶開始出貨，推升4月營收5,808.6萬元，月增12.4%，年增172.5%，累計前4月營收1.69億元，年增613%，常珵表示，營收成長主因為開發新客戶，已經陸續出貨。

常珵3月營收5,160萬元，月增64.5%，4月延續出貨熱潮，單月營收持續成長。常珵累計第1季營收1.11億元，毛利率28.99%，營業損失301萬元，歸屬母公司業主淨利為379萬元，每股純益0.06元，較去年同期每股淨損0.16元，有轉虧為盈表現，較上季每股純益0.17元衰退。

常珵主要產品包含VDSL、GPON、機上盒、LTE路由器、無線路由器、IT基礎建設、AIoT。

日前常珵指出，2020年起從代工切入電信直供市場，成功打入拉丁美洲最大的電信業者，近期更積極擴大客戶，從單一客戶到多個客戶，積極擴大產品線，從單產品項，跨到多個產品項。

常珵指出，除強化在墨西哥、巴西、東南亞、東歐及土耳其等市場布局，更積極搶進包含中國、西歐、北美、印度、日本及韓國等主要市場。

日前常珵就預告，開發新客戶有成，2025年可望開花結果，開始出落貢獻營收，新產品氫能源持續按照進度驗證中。法人看好，常珵受惠電信光纖新客戶加入，推升2025年營運成長五成。

常珵表示，目前已經從單一客戶擴大到五個客戶，打入三家東歐電信營運商及兩家拉丁美洲營運商，以光纖產品為主，已經陸續完成驗證，2025年可望開花結果，穩定放量出貨。

法人指出，常珵第2季可望延續電信佈局放量出貨的成效，在新客戶開始出貨帶動下，2025年營收可望成長五成。

光纖 營收

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