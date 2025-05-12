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築間強化營收結構與成本控管 獲利可望回溫

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團公告第一季財報，稅後淨利0.05億元。圖／築間提供
台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團公告第一季財報，稅後淨利0.05億元。圖／築間提供

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團公告第一季財報，營收達13.39億元，較去年同期微幅下滑8.52%，稅後淨利0.05億元，每股盈餘0.11元。

築間表示，第一季平均毛利率46.32%，維持去年第一季表現水平，而自2024下半年起，餐飲業普遍面臨人力與食材成本上升的壓力，集團在推動新品牌與展店計畫的同時，也積極進行品牌布局調整，與營運優化，維持整體成長動能，另外，築間今年集中在平價品牌的門市布局，期透過不同價位帶的品牌組合，擴大客群，平價品牌的聚焦策略，將有助於吸引更多消費族群，然品牌組合調整效益尚未完全發酵，以及營運費用的上升，影響本季獲利表現。

築間也同步公告4月合併營收3.73億元，較去年同期減少14%；累計1~4月營收17.12億元，年減9.77%。築間表示，美國4月初宣布對等關稅政策，衝擊台灣股匯市場波動，使消費行為轉趨保守，餐飲市場的消費趨勢明顯往中平價位發展，而築間大多數品牌以中高價位為主，來客人數亦受到影響。惟集團已進行品牌結構調整，推出中平價品牌，並優化菜單內容，逐步擴張中平價位餐飲需求爭取業績貢獻。

築間表示，未來將深化國內街邊店及百貨據點布局，擴大品牌聚落效應，強化資源整合與成本控管能力；海外門市著重於優化單店的服務內容及品質，提升服務與品牌形象，以支撐業績穩定成長。

布局 餐飲業

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