來毅數位科技 5月13日以參考價58元登錄興櫃

網路身分認證安全業者來毅數位科技（7834）將於5月13日以每股參考價格58元登錄興櫃。來毅數位以自有研發技術，提供客戶多元化的網路身分認證軟體系統及應用方案，主要產品為Keypasco系列認證方案，包括零信任網路存取認證（ZTNA）、多因素認證（MFA）、FIDO等，具備兼顧使用者隱私保護、操作簡便、高安全強度等特點，能夠滿足各種應用場域，不同安全應用的需要。

來毅數位實收資本額為1.64億元，去年積極拓展海外市場，產品陸續打進日本、歐洲、中東及印度等地區，海外業務比重上升到約七成，尤以MFA及零信任方案等產品受到國內外金融機構及政府機關的青睞，2024年合併營收達1.1億元，較前一年度大幅成長69%，營運規模效益逐漸顯現，進一步帶動2024年轉虧為盈，稅後淨利達1,542萬元，每股純益（EPS）1.15元。

來毅數位表示，目前公司研發的創新多因素身分認證系統，在全球16個國家取得六項國際專利，包含美國、日本、台灣、韓國、歐盟、中國大陸、新加坡等資安先進國家獲得批准，專利項目包括：設備指紋（Device Fingerprint）、地理位置（Geo-Location）結合風險管理引擎和雙通道（Two-Channel）的認證方式；近場認證（Proximity）；中央存儲的 PKI 解決方案；動態網址連結URLs；密鑰管理和系統等。

來毅數位目前在台灣已有包括華南、台銀等超過10家金融單位客戶，應用涵蓋金融、政府、不動產、電商、充電樁、遊戲與健康醫療等各產業。