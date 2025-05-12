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麗升完成5億元可轉債 今年展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

麗升能源（8087）集團（以下簡稱「麗升」)於日前董事會(5月8日)公告2025年第1季財報：今年首季合併營收為9,300萬元，年減73％，每股稅後虧損（EPS）0.15元。

虧損主要原因除去年基期較高，且因漁電共生新制及地方輿情等影響，致行政審核愈趨嚴謹冗長，各案場開發及申設流程進度不如預期，故營運暫時未見成長。

然目前興建中的七股漁電案場已於四月取得部分政府許可，其餘案場之申設流程亦持續推展中，就長期趨勢而言，麗升樂觀預期營運成果衰退為短期的時間性遞延，全年成長目標不變。

此外，為整合綠能產業價值鏈之資源，麗升於本次董事會中通過重要轉投資案，預計股權投資具備大量太陽能案場實績之知名EPC廠商及其O&M與綠電售電子公司，並於5月8日簽署投資框架協議，分階段取得EPC母公司過半數股權，以達案場開發及綠電銷售部分強強聯手擴大規模，在EPC及O&M部分則補強麗升目前的施工維運能力。

整體而言，麗升以電廠整合業務為主，涵蓋漁電共生、農電共生、風電、儲能等，目前管理165MW規模的案場，開發及申設中案場超過200MW，資產管理規模亦日益增加，可望快速成長。

麗升以電廠整合業務為主，涵蓋漁電共生、農電共生、風電、儲能等，目前管理165MW規模的案場，開發及申設中案場超過200MW，此項投資案可望加大麗升未來成長動能。以提升集團發展競爭力及整體獲利能力。

另，繼去（2024）年簽下首家RE100企業客戶台灣大後，麗升再傳捷報，本次董事會亦通過與台灣積體電路製造（以下簡稱台積電）再生能源購售合約簽署授權案，預期將成為台積電綠電供應商。此外，為開拓新案場，先前麗升董事會決議行5億元第二次無擔保可轉換公司債 (CB)，已經全數募集完成，備妥開拓新案場所需的資金。

儘管2024年台灣包括太陽能與離岸風電在的再生能源開發，裝置容量增加速度不若先前，然而麗升能源科技集團仍不斷交出成績單，並透過靈活的籌資平台、多元結盟方式，以及農漁合作，社區共生的方式，不斷開拓新案場，以擴大利基。如今再打入台積電綠電供應鏈，顯見其營運能力與成效，為RE100企業用戶肯定。

展望未來，麗升持審慎樂觀看法，公司去年完成多項案場銷售合約，目前處於申設建置階段，身為能源產業新兵，在多元發展與靈活結盟的策略下，將逐步達到預期目標，由於案場持續增加，大幅縮短學習曲線，在規模經濟效益下，營運效率將大幅提升。

台積電 綠電

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