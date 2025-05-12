東捷資訊財報／高毛利專案貢獻加溫 首季獲利季增41%創15季高點
東捷資訊（6697）董事會12日通過第1季財報，受惠智慧製造供應鏈解決方案專案貢獻升溫，帶動獲利揚升，稅後純益達0.24億元，季增41.18%，年增30.6%，為近15季高點，每股純益0.86元。
東捷資訊首季合併營收3.89億元，季增31.42%，年增6.7%；毛利率14.3%，季增0.9個百分點，年增1.4個百分點。
東捷資訊表示，第1季獲利與毛利率較去年同期明顯成長，主要受到智慧製造供應鏈解決方案等相關專案貢獻加溫帶動，這類型專案涵蓋系統開發、整合串接等技術與顧問服務，毛利較佳，帶動整體獲利表現。
東捷資訊總經理王智羣指出，近期已接連取得客戶SAP ERP系統升級與ERP上雲需求，獲新客戶導入，也協助既有客戶海外據點系統建置，SAP SuccessFactors人資雲解決方案也有進展，獲上市櫃企業採用，挹注營運動能。
王智羣表示，東捷資訊除推廣智慧化資訊服務，也持續深化SAP應用，整合ERP雲端與AI加值應用服務創新解決方案，協助企業提升SAP ERP升級效益。
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