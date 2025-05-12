康和證券輔導來毅數位科技登錄興櫃 強攻企業雲端服務、行動金融

康和證券（6016）輔導網路身分認證安全領導廠商--來毅數位科技（7834）將於13日登錄興櫃，興櫃登錄參考價格為每股58元。來毅數位以自有研發技術，提供客戶多元化的網路身分認證軟體系統及應用方案，主要產品為Keypasco系列認證方案，包括零信任網路存取認證(ZTNA)、多因素認證（MFA)、FIDO等，具備兼顧使用者隱私保護、操作簡便、高安全強度等特點，能夠滿足各種應用場域，不同安全應用的需要。

來毅數位實收資本額新台幣1.64億元，主辦承銷商為康和證券，2024年除持續鞏固台灣市場外，亦積極拓展海外市場，產品陸續打進日本、歐洲、中東及印度等地區，海外業務比重上升到約7成，尤以MFA及零信任方案等產品受到國內外金融機構及政府機關的青睞，2024年合併營收達1.1億元，較2023年大幅成長69%，營運規模效益逐漸顯現，進一步帶動2024年轉虧為盈，稅後淨利達1,542萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.15元。

來毅數位表示，全球專利布局是資訊安全產業廠商的核心競爭力，其所研發的創新多因素身分認證系統，在全球16 個國家已取得六項國際專利，包含美國、日本、台灣、韓國、歐盟、中國大陸、新加坡等資安先進國家獲得批准，專利項目包括：1.設備指紋(Device Fingreprint)、地理位置（Geo-Location）結合風險管理引擎和雙通道（Two-Channel）的認證方式；2.近場認證（Proximity）；3.中央存儲的 PKI 解決方案；4.動態網址連結URLs；5.密鑰管理和系統等。

近幾年各國政府積極推動零信任網路架構，而台灣數位發展部轄下的資通安全研究院從2022年起，亦要求A級機關須逐年導入零信任架構的三大基本核心：身分鑑別、設備鑑別、與信任推斷，並積極鼓勵廠商通過產品功能性規格驗證，以確保政策落實，讓台灣在資安領域中能與國際接軌，並居於領先地位。來毅數位科技是第一批通過資安院零信任產品功能規格驗證第一及第二階段的廠商。

來毅數位成立初期即以監管嚴謹的金融產業切入，目前國內已有包括華南、台銀等超過10家金融單位都是來毅數位的客戶，全球活躍用戶數超過1000萬，應用涵蓋金融、政府、不動產、電商、充電樁、遊戲與健康醫療等各產業。隨著生成式 AI 技術的快速發展，全球資安環境面臨嚴峻威脅，各國政府與企業均快馬加鞭地導入更高規格的資訊安全架構，來毅數位以自有品牌Keypasco持續推出適用於各種網路應用服務，兼具資訊安全度及使用便利性的資訊安全產品，拓展全球市場。

根據 marketsandmarkets 調查，全球 MFA 市場規模預計將從2023年的152億美元增長至2028年的348億美元，突顯企業對身分識別安全的迫切需求。來毅數位的Keypasco身分認證系列方案，提供多種驗證因素包含用戶所持有的終端設備認證、地理位置、NFC/BT近場認證、所見所簽以及私鑰安全（PKI Sign）等，並透過獨家專利的雙通道認證架構與智慧風險管理引擎，保護不同應用情境的網路身分認證及交易安全，構築更完善的資訊安全防線。

來毅數位表示，隨海外新興市場快速拓展，2024海外市場營收為台灣的2.5倍，客戶遍及中東、歐洲、及亞太地區，終端用戶數超過1,000萬用戶，應用場域已超過10種產業，包含銀行、政府、充電樁、智慧建築、行動支付、高科技、遠距醫療、線上遊戲、製造業、電商、能源、中小企業及大型企業等，均成為來毅數位的年約客戶。以公司過往十年的平均續約率達九成以上，加上公司近期成功獲得日本、印度、中東、歐洲、美國、中南美洲等地的企業客戶，公司整體營運將可望維持穩健的成長動能。