溢泰營收／中國大陸擴大補貼淨水器 推升4月續攀高

溢泰（7818）12日公告4月營收為12.25億元，年增2.1％，月增3.3%，前四月累計營收44.17億元，年增8.4％。溢泰表示，由於中國南京廠營運動能強勁，營收更創下該廠成立以來的新高，因此推升4月營收上揚。

該公司並指出，隨著中國長期水污染問題，結合政策補貼推動、城市化進程加速以及消費者健康意識抬頭，家用淨水器市場近年快速成長，成為家電產業中的亮點之一。特別是在2025年「以舊換新」政策將淨水器納入補貼範圍後，市場動能進一步釋放，帶動整體產業營運表現顯著提升。

中國在過去30多年急速工業化進程中，水資源遭受嚴重污染，不僅工業廢水未經處理直接排入河川，部分地區自來水系統老舊，導致飲用水品質令人擔憂。種種因素促使政府及民眾對水質安全問題高度關注，對於淨水設備的接受度明顯提升，淨水器逐漸從高端產品走入一般家庭的日常生活。

政府政策扶持更是產業快速發展的重要推手。中國今年首次將淨水器納入「家電以舊換新」補貼政策，規定凡購買符合1級或2級水效標準的淨水器產品，個人消費者可享產品售價15%至20%的補貼，激勵民間換購意願。多個省市地方政府也相應推出配套補貼措施，對產品性能與能效亦有明確規範，帶動整體產品技術升級與產業正向循環。

除了家庭使用外，隨著城市化進程與服務業發展加速，餐飲業對淨水設備的需求亦同步上升。相較於傳統桶裝水，商用淨水系統具備更高效能與長期成本效益，逐漸成為主流選擇；在消費場景多元化的背景下，商用淨水設備的市場潛力亦不容忽視。

法人表示，受惠政府政策、產業升級、消費需求與技術創新多方因素，推升中國家用與商用淨水器銷售日趨向上，也同步帶動溢泰在中國淨水業務營運表現亮眼可期。