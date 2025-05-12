立盈營收／4月2,123萬再創高、年增103% 受惠半導體旺季

循環經濟解決方案供應商立盈環保科技（7820）12日公布4月合併營收，表現亮眼，達2,123萬元，月增4.27%，不僅刷新單月歷史營收紀錄，更較去年同期1,046萬元大幅成長103%，年增金額達1,077萬元。公司指出，此亮眼成績主要受惠於半導體產業邁入傳統旺季，客戶高階製程持續擴產，帶動關鍵原料氟化鈣污泥產出量顯著提升。

立盈專注為半導體及相關高科技產業提供製程化學品廢棄物再利用解決方案。其核心技術能將廢棄物轉化為「綠色人造螢石」，此再生產品再供應給鋼鐵公司用於煉鋼製程，完美體現公司「零廢棄、再利用、減碳排」的永續經營目標。

立盈指出，4月營收的顯著成長，不僅印證市場對其循環經濟解決方案價值的高度認可，亦是公司積極深化客戶服務與技術解決方案的成果。公司進一步強調，隨著半導體產業對高階製程的投資力道不減，對未來的業務拓展與合作前景充滿信心。

展望未來，立盈對營運前景保持樂觀。除現有平鎮廠1,800噸處理產能外，中部科學園區新廠亦預計新增1,500噸產能，將助公司總產能進一步擴大。

法人分析，隨著半導體產業旺季效應逐步顯現，加上新產能陸續到位，立盈整體產能利用率有望逐季攀升，進一步推升營收與獲利表現，並鞏固其在環保再生領域的市場地位。