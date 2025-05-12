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乾杯4月自結3.43億元 看好五月營收表現

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

興櫃餐飲乾杯（1269）公布2025年4月自結合併營收3.43億元，年減0.76%，累計前4月自結合併營收14.93億元，年減0.12%，雙為同期第三高表現。展望後市，5月在勞動節假期、母親節及雙品牌展店帶動下，有望推升業績表現。

台灣餐飲事業受淡季影響，加之連假出國旅遊熱度持續上升，來客表現相較去年較為平淡，惟「黑毛屋」鍋物品牌在聯名IP合作及新分店開幕等利多因素下，優於去年同期水準，整體業績微幅衰退。

中國大陸事業隨著改善策略實施，部分分店如上海和深圳，相較去年業績已有所成長，顯示出策略成效與市場適應力，其他分店仍持續調整以實現整體改善表現。

外販事業4月宣告獲得「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家代理權，現已於旗下鍋物品牌全台18家門市供應，並導入到LOPIA超市上架銷售。營收表現穩定增長，為集團營收提供堅實的貢獻，彌補中國大陸營業規模縮減之影響。

乾杯集團今年著重於拓展「黑毛屋」鍋物品牌，並與人氣IP「姆明MOOMIN」合作年度企劃，創造話題以提升品牌知名度。4月中旬黑毛屋南港Lalaport新分店以「姆明主題鍋物店」形式亮相，推出玩偶陪伴服務，成功帶動大量來客、單日達到515位，創下全品牌次高的單日來客紀錄。未來將再推出期間限定主題店及數波行銷活動，有望延續熱度，進一步帶動品牌業績成長。

展望後市，旗下品牌推出母親節節慶套餐與活動搶攻聚餐商機，「黑毛屋」與「乾杯燒肉居酒屋」將於5月下旬台南南紡購物中心開幕，為集團增添營運動能。截至4月底，集團已新展2家分店，朝全年邁向全台60間店目標。現總店鋪數64家，包含台灣52間、中國11間、英國1間。

營收

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