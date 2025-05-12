美而快營收／4月2.3億元月增2% 上半年再開設兩家複合式商場

美而快國際（5321）公告2025年4月合併營收2.3億元，月增2%，年減19.54%；累計前四月營收9.8億元，與去年同期持平。

美而快表示，4月營收表現較去年同期下滑，因持續調整優化營收結構，逐步降低毛利率偏低的生活選物FB+1直播業務比重，以及處分虧損的網紅品牌，營收受到影響；但2024年下半年以來，UR Living複合式商場積極拓點，在「網紅經濟 × 體驗經濟」的雙重效益推動下，UR Living複合式商場業績不僅穩健成長，目前10間實體店營收貢獻比重已超過三成，多數都已開始挹注獲利

美而快進一步表示，目前整體實體商場營運維持穩定獲利，新開門市隨業績穩健實現獲利，UR Living複合式商場未來獲利能力會再放大；考量實體門市多數都已開始挹注獲利，預計上半年再新增2間實體店，分別落腳於台南與新北，都是UR Living複合式商場首度跨足地區，進一步強化品牌市占率與區域布局。