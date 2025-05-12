信立營收／4月7,817萬元 月增3.45％、年增303％

信立（4303）12日公布4月合併營收7,817.2萬元，月增3.45％、年增303.66％；累計今年1至4月合併營收3.02億元，較去年同期成長321.32％。

信立日前也公布2025年第1季營運成果，受惠合併子公司普大，第1季合併營收2.24億元，季增15.95％、年增327.85％；稅後淨利12.56億元，季增138.36%、年增138.65%，每股稅後純益（EPS）15.93元。金蛇年首季即賺進1.6個股本，改寫歷年單季獲利新高的優異成績。

信立表示，為公司長期永續發展，積極資產活化、策略聯盟與上下游整合、綠色產品開發計畫之布局永續轉型，以期效益逐步展開，邁向營運與永續雙軌成長的全新階段：

一、積極資產活化，提升財務效益：信立台南學甲廠房土地面積達2.64萬坪，加上普大在彰化永靖廠廠房土地面積6,882坪、雲林斗六廠3,151坪，總生產基地面積達3.64萬坪，已是台灣最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線，信立將檢視其資產組合，評估透過提高資產使用效率、降低庫存成本方式，有效優化財務結構、提升現金流量，更助力朝著資產最佳化配置前進，長期靈活調度資源，用於投入高附加價值業務、創新研發與國際市場拓展。

二、策略聯盟上下游整合，提升競爭力：面對全球市場競爭與成本壓力，信立積極結合同業進行策略聯盟，強化與上下游供應鏈整合，以期透過技術交流與產能共享等多元合作模式，除了加速新產品開發與驗證時程，有助加快公司於市場滲透速度，亦在資源共享強化供應鏈韌性，為長期競爭力奠定穩健基礎。

三、研發升級，擴展多元市場，布局永續轉型：信立持續投入研發資源，以既有產品為基礎，積極開拓新領域與新用途，尤其在複合型環保產品方面，信立與母公司永捷（4714）、子公司普大積極合作開發水性環保PU，以期大幅減少溶劑使用、降低環境污染與環保費用，不僅擴充產品線、提升產品應用價值，亦一同共拓國際市場，讓研發成為驅動公司長期成長的引擎。

展望2025年，信立對全年營運維持審慎樂觀看法。乾式PU合成皮、濕式PU合成皮、榔皮其應用於運動、服飾、鞋類產業的客戶保持良好的訂單需求，隨著主要客戶的拉貨力道穩健不變，將對公司整體營運帶來正面的挹注。信立也持續落實三大策略的執行，同時持續強化生產效益的精進、引進國內外新技術與設備，以期創造公司整體獲利表現更上一層樓。