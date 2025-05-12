集雅社營收／4月年增7.32% 母親節效應有望助攻第2季

精品家電通路領導品牌集雅社（2937）公布4月合併營收達新台幣3.7億元，月增5.63%，年增7.32%。累計今年前四月合併營收為15.42億元，較去年同期成長12.96%。公司表示，業績成長主要受惠於母親節檔期提前開跑，各大品牌促銷活動積極，加上集雅社在高單價精緻家電產品的銷售優勢，成功帶動整體業績。

集雅社指出，今年母親節檔期觀察到顯著消費趨勢，除大尺寸電視持續熱銷外，消費者更傾向搭配Soundbar（聲霸）或選購主動式音響，以提升家庭影音娛樂體驗至劇院等級。此現象反映消費者對影音品質與生活格調的高度重視，尤其在串流影音平台普及下，大尺寸電視與家庭劇院概念已深入人心。Soundbar及主動式音響因安裝簡易、音質提升顯著，並具備藍牙、Wi-Fi等無線連接功能，操作直覺，外型設計亦融入居家美學，成為市場新寵。Samsung、KEF、DENON、YAMAHA等國際品牌持續受到消費者青睞。

此外，隨著氣溫攀升，冷氣空調買氣提前發酵。集雅社各門市已感受到冷氣產品詢問度與購買率同步上揚，不少消費者選擇趁早鳥優惠購入，除享有價格優勢外，亦可避免夏季高溫來臨時安裝人力吃緊的等待期。集雅社家電規劃師提醒，儘管目前品牌仍有優惠，但熱門機型與安裝檔期恐將快速額滿，建議有換機需求的消費者及早規劃。

展望未來，集雅社觀察到消費者選購行為趨向理性與高規格，重視使用體驗與產品整合度。公司將持續強化「情境式體驗」展示與「一站式家電搭配」服務，以提升顧客黏著度與品牌忠誠度。

法人分析，隨氣溫持續上升，加上母親節檔期效益延續，以及即將到來的暑假購物旺季，預期家電市場在第2季與第3季仍具備成長動能，集雅社營運表現可望持續增溫。