健喬營收／4月5.02億元 月增4.74%、年增6.63%

健喬（4114）4月合併營收5.02億元，較上月成長4.74%、較去年同期成長6.63%；累計今年1至4月合併營收達19.55億元，較去年同期的17.58億元成長11.23%。

健喬說明，今年泌尿道及心血管用藥等多項產品於香港及澳門取得實質進展，獲得當地主管機關核准進入醫院通路，健喬將持續強化當地的市場推廣。香港地區累計1至4月營收年增達12.5%，澳門地區同期營收年增則高達36.4%。展望全年，港澳地區2025年營收可超越預期目標。

另外，健喬秉持以病患福祉為核心，積極推動藥品臨床應用推廣，聚焦心血管與代謝疾病、急性腸胃道疾病等領域，強化專業形象與市場滲透力。並與原廠攜手合作，推動國際癌症治療教育計畫，擴大癌症治療領域的專業貢獻與國際合作網路。

健喬從「產品推廣」、「臨床教育」到「專業合作」三大層面進行策略布局，首先透過醫學會議深入探討藥品機轉與臨床應用，提升品牌的醫學專業形象；其次是結合實務分享與醫師討論，促進產品於臨床實際使用的接受度；最後是持續與醫學中心及專業學會合作，推進藥品進入處方市場，擴大銷售潛力。

健喬強調，將持續以創新研發與國際合作為雙引擎，拓展市場版圖，並提供更優質的醫療解決方案，實現病患與社會雙贏。