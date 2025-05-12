快訊

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

長園科營收／4月5,284萬元、年增1198% 半導體業務進入認列期

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

長園科（8038）公告2025年4月合併營收新台幣52,846仟元，較上月增加416.43%，且較去年同期成長1,198.43%，連續3個月營收正成長，為歷史同期次高表現；累計1-4月合併營收91,064仟元，年增率241.82%。

長園科4月合併營收較去年同期大幅成長1,198.43%，主要因公司2024年配合半導體客戶對鋰鐵電池系統精密度與穩定性要求，進行全面產品升級，新一代系統已於今年初完成認證，開始進行設備建置階段，並認列營收獲利，以目前進度來看，今年營運可望逐季提升。

長園科深耕電池領域近30載，是全球首家通過半導體認證的不斷電鋰鐵電池系統供應商，提供半導體、AI演算應用、精密電子、資料中心、國防航太等客戶，不斷電電池模組和電池管理系統（BMS）一站式解決方案。公司是少數成功完成相關應用領域電池系統和BMS認證廠商，2024年並與太陽能儲能暨電池廠合作，切入電池備援電力模組（BBU）市場供應鏈。

長園科表示，半導體產業需要24小時每秒穩定供電，以確保半導體製造良率及效率，突顯不斷電系統的重要性與龐大商機。根據產業研究機構Market Reports World報告預估，全球鋰鐵電池的市場規模至2028年將成長達美金逾20.24億元，未來全球鋰鐵電池市場需求可望持續成長。

長園科表示，台灣身為全球AI、半導體產業發展的重要國家之一，在天然發電資源較為缺乏，以及綠能環保意識推動下，高精密環保的鋰鐵電池應用需求可望與日俱增。公司長期扎根鋰鐵電池的研發與製造，擁有超過200項以上專利，並通過半導體客戶認證；透過獨家研發之電池管理系統，於雲端能精準掌握每顆電池狀態，為快速擴展的AI演算應用及半導體產業，提供最佳的電源穩供方案。

長園科進一步表示，相對於公司深耕鋰鐵電池解決方案，旗下子公司寰聖國際則專注於高性能鋰鐵電池生產製造與應用，目前在輕型電動車、高爾夫球車、曳引車、堆高機、無人搬運車等利基型市場訂單顯著成長，挹注整體營收表現。

長園科對今年營運展望持審慎樂觀態度，主要在淨零減碳、ESG永續浪潮的推動下，鋰鐵電池將逐步取代鉛酸電池及鋰三元電池，成為新一代的電池主流。公司將逐步擴大電池模組及電池管理系統產能，拓展應用領域；預估隨鋰鐵電池的市場滲透率持續提升，及子公司寰聖營收穩定貢獻下，可望推動公司業績表現逐季攀升。

延伸閱讀

鴻海電動車擴張日本版圖 預計2027年推出電動巴士

新應材、竹陞、世禾營收唱旺

逸達營收／4月5,883萬元月增107%、年增18% 前四月年增10%

北市家戶住警器安裝率破99% 議員提醒「有裝不等於有效」

相關新聞

富邦證券輔導兆聯實業 5月13日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，自13日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股...

新應材、竹陞、世禾營收唱旺

在晶圓廠先進製程即將進入放量期的挹注下，特用化學廠新應材（4749）、產線自動化監控系統商竹陞科技、以及半導體清洗與再生...

良維今年拚賺一股本

線材廠良維（6290）受惠AI訂單大爆發，首季稅後純益衝上4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，每股...

銳澤攻海外 設美子公司

高科技廠房氣體供應系統商銳澤（7703）隨客戶全球布局腳步前進海外，看好今年營運將逐步走揚，挑戰2022年新高，並規劃本...

家登急單到手 業績看俏

美國總統川普給予對等關稅90天緩衝期，家登（3680）喜迎急單，本季積極配合客戶備貨，伴隨半導體邁入2奈米量產世代，家登...

櫃買業績發表會明登場

配合上櫃公司2025年第1季財報陸續公告及興櫃公司2024年度財報已出爐，櫃買中心明（13）日起舉辦一系列櫃買市場業績發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。