長園科營收／4月5,284萬元、年增1198% 半導體業務進入認列期

長園科（8038）公告2025年4月合併營收新台幣52,846仟元，較上月增加416.43%，且較去年同期成長1,198.43%，連續3個月營收正成長，為歷史同期次高表現；累計1-4月合併營收91,064仟元，年增率241.82%。

長園科4月合併營收較去年同期大幅成長1,198.43%，主要因公司2024年配合半導體客戶對鋰鐵電池系統精密度與穩定性要求，進行全面產品升級，新一代系統已於今年初完成認證，開始進行設備建置階段，並認列營收獲利，以目前進度來看，今年營運可望逐季提升。

長園科深耕電池領域近30載，是全球首家通過半導體認證的不斷電鋰鐵電池系統供應商，提供半導體、AI演算應用、精密電子、資料中心、國防航太等客戶，不斷電電池模組和電池管理系統（BMS）一站式解決方案。公司是少數成功完成相關應用領域電池系統和BMS認證廠商，2024年並與太陽能儲能暨電池廠合作，切入電池備援電力模組（BBU）市場供應鏈。

長園科表示，半導體產業需要24小時每秒穩定供電，以確保半導體製造良率及效率，突顯不斷電系統的重要性與龐大商機。根據產業研究機構Market Reports World報告預估，全球鋰鐵電池的市場規模至2028年將成長達美金逾20.24億元，未來全球鋰鐵電池市場需求可望持續成長。

長園科表示，台灣身為全球AI、半導體產業發展的重要國家之一，在天然發電資源較為缺乏，以及綠能環保意識推動下，高精密環保的鋰鐵電池應用需求可望與日俱增。公司長期扎根鋰鐵電池的研發與製造，擁有超過200項以上專利，並通過半導體客戶認證；透過獨家研發之電池管理系統，於雲端能精準掌握每顆電池狀態，為快速擴展的AI演算應用及半導體產業，提供最佳的電源穩供方案。

長園科進一步表示，相對於公司深耕鋰鐵電池解決方案，旗下子公司寰聖國際則專注於高性能鋰鐵電池生產製造與應用，目前在輕型電動車、高爾夫球車、曳引車、堆高機、無人搬運車等利基型市場訂單顯著成長，挹注整體營收表現。

長園科對今年營運展望持審慎樂觀態度，主要在淨零減碳、ESG永續浪潮的推動下，鋰鐵電池將逐步取代鉛酸電池及鋰三元電池，成為新一代的電池主流。公司將逐步擴大電池模組及電池管理系統產能，拓展應用領域；預估隨鋰鐵電池的市場滲透率持續提升，及子公司寰聖營收穩定貢獻下，可望推動公司業績表現逐季攀升。