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富邦證券輔導兆聯實業 5月13日起受理競價拍賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的兆聯實業公司，自5月13日起受理競價拍賣作業。兆聯實業董事長林國清(左二)、富邦投顧董事長陳奕光(右二)、富邦證券投資銀行處副總經理徐傳禮(左一)，日前於業績發表會合影。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導的兆聯實業公司，自5月13日起受理競價拍賣作業。兆聯實業董事長林國清(左二)、富邦投顧董事長陳奕光(右二)、富邦證券投資銀行處副總經理徐傳禮(左一)，日前於業績發表會合影。(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，自13日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣225.86元，自5月13日起競價拍賣至5月15日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於5月16日開始公開申購。

系統代操作、設備維修、耗材清洗再生與更換等服務項目，客戶涵蓋國內外高科技產業。兆聯實業營業毛利自2022年起近三年分別為9.7億元、18.21億元及23.48億元，年複合成長率達34.3%；每股盈餘自2022年起近三年分別為7.44元、15.97元及22.33元，年複合成長率達44.2%，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，兆聯實業長期耕耘專利技術、垂直整合策略及專業人才培養等領域，提供符合客戶需求、品質穩定的全方面水資源管理解決方案，深受高科技產業客戶信任，並建立良好及穩定的合作關係。此外，兆聯實業的團隊具備國際接軌的專業技術與經驗，近期布局美國、新加坡等海外市場，滿足客戶全球布局、建廠的需求。兆聯實業持續擴充產能，提升生產效率及提供多元化服務，營運成長可期。

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