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萬達寵物財報／首季稅後純益4,088萬元 EPS 0.94元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

萬達寵物（6968）公布2025年第1季財報，營收達7.85億元，創單季歷史新高，年增10.63%；營業毛利為3.27億元，年增12.56%，稅後純益4,088萬元，年增雙位數。每股稅後純益（EPS）為0.94元。

萬達寵物表示，在全方位策略推動下，營運效率與獲利體質持續優化，此外，整體毛利率亦提升，反映品牌力強化與商品組合優化成效。

展望未來，萬達寵物將持續拓展門市版圖，深化數位營運，並持續優化消費體驗，穩健推進營收與獲利雙引擎成長，朝向長期穩定發展邁進。

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