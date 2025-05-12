火星生技營收／前四月2.04億元、年增43％ 創同期新高

致力發展大健康零售平台的火星生技*（7731）於9日公布2025年4月合併營收為新台幣5,423萬元，年增42.30％，月增4.00％；累計前四月營收達新台幣2.04億元，年增43.44％，單月與累計營收再度同步創下歷年同期新高。火星生技精準行銷策略推動產品銷量，在保健品消費市場因美國對等關稅出現觀望氣氛之際，依然繳出優於同業的營收成長佳績，公司樂觀期待接下來的母親節檔期及下半年購物旺季表現。

火星生技表示，4月進入兒童節/母親節檔期，旗下主力品牌成長動能顯著提升。TAIZAKU受惠產品促銷企劃以及與職籃球隊台啤永豐雲豹合作舉辦主題日之廣告效益，營收年增51％。藥師健生活則配合旗艦產品「兒童小魚油」，邀請代言人趙小僑出席產品記者會並同步推出促銷活動，成功提升產品於實體及線上通路的曝光度，推升實體通路銷售量月增69％，並帶動4月營收年增32％。旗下兩大主力品牌營收持續高成長，顯示公司之行銷資源整合效率持續提升，營運動能穩健向上。

展望未來，火星生技將積極擴展品牌能見度並深耕既有通路，同時於今年導入自行開發之AI B2B藥局銷售系統，持續強化營運效率，致力於在大健康市場中穩步成長。