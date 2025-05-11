智崴接單報捷 業績吃補

體感設備龍頭智崴（5263）近期傳出捷報，除與沙烏地阿拉企業簽訂二套體感模擬遊樂設備合約，也與日本東寶株式會社合作推出全新《哥吉拉 The Ride》飛行劇院影片，將自今年夏季起陸續登上全球超過40座搭載智崴「i-Ride」系統主題樂園與娛樂場域，相關業務有望為今年業績再添柴火。

智崴表示，沙烏地阿拉伯積極發展娛樂產業，政府提出的「願景Vision 2030」計畫特別強化旅遊、娛樂與文化產業，以減少對石油收入的依賴。

其中，「願景Vision 2030」計畫其中一個重要策略是打造大型娛樂與觀光項目，吸引國際遊客並創造就業機會。沙國啟動多個超大型項目，計畫在境內興建20座娛樂設施、50家戲院和二座大型主題樂園及一座水樂園。智崴已獲得第一個標案，未來會積極參與新遊樂設施建設的機會。

智崴指出，其他中東國家也積極推動體感娛樂建設，中東地區娛樂產業將迎來高度發展，市場需求巨大。

智崴近期除拿下沙國體感模擬遊樂設備新訂單，也與日本東寶株式會社合作。共同推出全新《哥吉拉 The Ride》飛行劇院影片。這部東寶製作以經典怪獸「哥吉拉」為主角的沉浸式體驗內容，今年夏季起陸續登上全球超過40座搭載智崴「i-Ride」系統的主題樂園與娛樂場域。

智崴表示，與東寶合作，象徵智崴在沉浸式娛樂領域邁向全新里程碑。透過結合電影級製作、全球頂級IP與飛行劇院沉浸科技的跨界合作，吸引更廣泛的觀眾群體。

智崴4月營收1億元，月增9.66%、年增23.4%。累計今年前四月營收3.59億元、年增17.8%，為五年新高；展望後市，隨著全球主題樂園新設施持續建置與未來開幕計畫，智崴業務發展維持穩健成長態勢，預計今年全年營收表現將優於去年。