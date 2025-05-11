櫃買業績發表會明登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司2025年第1季財報陸續公告及興櫃公司2024年度財報已出爐，櫃買中心明（13）日起舉辦一系列櫃買市場業績發表會，讓投資人更瞭解上櫃及興櫃公司最新財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名。

櫃買中心表示，為彰顯櫃買市場多元及完整的產業聚落，此系列業績發表會於13日率先以「樂饗生活」為主軸揭開序幕，邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好特色公司，包括烘焙設備製造商新麥（1580）、烘焙原料供應商德麥，及經營連鎖餐飲品牌的全家便利商店子公司全家餐飲，希望投資人能掌握潛藏在生活中的投資機會。

櫃買中心指出，為增進投資人進一步了解有潛力的興櫃公司，19日推出「興櫃新星」主題，邀請新特、立盈、精誠金融等公司與會。

21日推出「智慧物聯網」主題，將邀請網通設備品牌商普萊德、電子紙應用產品設計製造商振曜，及網路通訊系統製造廠商神準與會。

22日接續推出「ESG智慧城市」主題，邀國內前三大電梯製造商崇友、銅廢液回收設備服務商衛司特，及工業電腦設計製造商艾訊說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心 興櫃

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