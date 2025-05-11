泰合中風藥 要賣向美國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新藥公司泰合（6467）宣布，該公司開發、全球首創「抗血栓口溶膜新藥」TAH3311，已順利完成美國樞紐試驗最終報告，試驗結果成功達標、下一步將申請藥證並啟動授權，強勢問鼎260億美元中風藥市場。

根據IQVIA統計，2024年Apixaban在美國的銷售額達261億美元，為全球最暢銷的小分子藥物。由於Apixaban原廠與學名藥廠專利訴訟大多獲得勝訴，因此幾家學名藥廠最快於2028年4月才可銷售，但泰合專利布局具有利基，可望突圍。

值得注意的是，泰合開發的TAH3311新劑型新藥（非學名藥），適用美國505(b)(2)法規，泰合專利布局相對完整，若如預期取得藥證，將搶先與原廠藥競爭。

泰合生技正積極尋求全球合作夥伴，以加速將TAH3311推向國際市場，有望改寫中風治療藥物發展史。

泰合生技即起啟動全球市場規劃，最遲下季將向歐、美兩大市場提出藥證申請，挑戰全球最暢銷小分子新藥Apixaban的地位，角逐每年逾200億美元市場商機。

學名藥 美國

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