家登急單到手 業績看俏

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國總統川普給予對等關稅90天緩衝期，家登（3680）喜迎急單，本季積極配合客戶備貨，伴隨半導體邁入2奈米量產世代，家登也將受惠，業績看俏。

家登表示，現階段各區域的出貨穩定成長，並配合客戶因應對等關稅緩衝期的急單需求，全力加速備貨，上半年營運正面看待。

此外，2奈米先進製程迎來高速發展，採用環繞式柵極電晶體（GAAFET）技術，透過堆疊多個水平奈米片或奈米線，能更有效地控制電流，提高電源效率，伴隨大客戶2奈米陸續進入量產，投片量持續增加，家登全力配合客戶新製程需求，產能布局完備，與客戶共創佳績。

有鑑於全球終端需求依然強勁，包含先進製程、先進封裝、AI等，台灣仍扮演全球半導體供應鏈重要角色，在美國關稅政策未有定論前，家登營運展望正向，並全力準備接下來可能的拉貨潮。

家登提到，大中華地區訂單及市占不斷成長，美、日、韓客戶訂單亦有明顯收穫，該公司同步耕耘多項與客戶偕同開發新產品，不只穩定現況，也布局未來，不受單一區域單一產品風險影響。另外，近期新台幣對美元走升，家登因收付款項均以美元計價，受匯率波動影響小，並持續加強與客戶間的緊密聯繫，以穩健營運及積極策略面對一切變化，加速全球化布局。

奈米 家登 布局

延伸閱讀

貨櫃船「全數歸零」！川普145%關稅效果驚現 美西港口爆空港景象

3000元商品關稅卻要4600元 美老闆：不是漲價就是裁員

憂關稅…美西港口1艘中國貨輪都沒有 疫情爆發來從未見

世界日報社論／關稅如影隨形 iPhone漲價勢在必行

相關新聞

新應材、竹陞、世禾營收唱旺

在晶圓廠先進製程即將進入放量期的挹注下，特用化學廠新應材（4749）、產線自動化監控系統商竹陞科技、以及半導體清洗與再生...

良維今年拚賺一股本

線材廠良維（6290）受惠AI訂單大爆發，首季稅後純益衝上4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，每股...

銳澤攻海外 設美子公司

高科技廠房氣體供應系統商銳澤（7703）隨客戶全球布局腳步前進海外，看好今年營運將逐步走揚，挑戰2022年新高，並規劃本...

家登急單到手 業績看俏

美國總統川普給予對等關稅90天緩衝期，家登（3680）喜迎急單，本季積極配合客戶備貨，伴隨半導體邁入2奈米量產世代，家登...

櫃買業績發表會明登場

配合上櫃公司2025年第1季財報陸續公告及興櫃公司2024年度財報已出爐，櫃買中心明（13）日起舉辦一系列櫃買市場業績發...

泰合中風藥 要賣向美國

新藥公司泰合（6467）宣布，該公司開發、全球首創「抗血栓口溶膜新藥」TAH3311，已順利完成美國樞紐試驗最終報告，試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。