家登急單到手 業績看俏

美國總統川普給予對等關稅90天緩衝期，家登（3680）喜迎急單，本季積極配合客戶備貨，伴隨半導體邁入2奈米量產世代，家登也將受惠，業績看俏。

家登表示，現階段各區域的出貨穩定成長，並配合客戶因應對等關稅緩衝期的急單需求，全力加速備貨，上半年營運正面看待。

此外，2奈米先進製程迎來高速發展，採用環繞式柵極電晶體（GAAFET）技術，透過堆疊多個水平奈米片或奈米線，能更有效地控制電流，提高電源效率，伴隨大客戶2奈米陸續進入量產，投片量持續增加，家登全力配合客戶新製程需求，產能布局完備，與客戶共創佳績。

有鑑於全球終端需求依然強勁，包含先進製程、先進封裝、AI等，台灣仍扮演全球半導體供應鏈重要角色，在美國關稅政策未有定論前，家登營運展望正向，並全力準備接下來可能的拉貨潮。

家登提到，大中華地區訂單及市占不斷成長，美、日、韓客戶訂單亦有明顯收穫，該公司同步耕耘多項與客戶偕同開發新產品，不只穩定現況，也布局未來，不受單一區域單一產品風險影響。另外，近期新台幣對美元走升，家登因收付款項均以美元計價，受匯率波動影響小，並持續加強與客戶間的緊密聯繫，以穩健營運及積極策略面對一切變化，加速全球化布局。