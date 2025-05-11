銳澤攻海外 設美子公司

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

高科技廠房氣體供應系統商銳澤（7703）隨客戶全球布局腳步前進海外，看好今年營運將逐步走揚，挑戰2022年新高，並規劃本季完成美國子公司設立作業，加速海外布局。

銳澤4月合併營收2.08億元，為同期次高，月增23％，年增50.9％；前四月合併營收7.08億元，年增35.5％，為史上同期新高。

銳澤表示，4月營收重回2億元大關，主要受惠因應客戶氣體二次配拆移機、小型維護工程需求成長，伴隨台灣半導體、記憶體相關客戶工程依案件進度認列效益。

銳澤表示，觀察台灣半導體、記憶體客戶新廠擴建、增設產能計畫已陸續啟動，除氣體二次配拆移機、小型維護工程訂單需求熱絡，該公司陸續啟動氣體供應主系統專案執行，營運隨之升溫。

銳澤積極擴增專業團隊人力，截至今年首季，員工人數達235人，並持續強化新進員工培訓、專案團隊管理靈活度，為跨足海外市場儲備人才。

銳澤預期，依照台灣客戶訂單需求，今年營運可望步步高。隨著客戶擴大海外布局，該公司繼去年成立日本與新加坡據點後，今年將成立美國、德國子公司，規劃本季完成美國子公司設立，以滿足客戶布局全球的建廠計畫。

此外，銳澤新開發的粉塵分離器產品已向客戶展示，期望今年能接獲台灣廠訂單，2026年擴展至海外廠，為未來營運注入成長動力。

布局 營收 美國

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