線材廠良維（6290）受惠AI訂單大爆發，首季稅後純益衝上4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，每股純益2.56元。隨著AI熱潮持續，法人看好，良維本季營運將持續衝高，全年每股純益上看9到10元。

良維受惠產品組合效益，首季毛利率為29.45%，是2024年首季以來新高，並且是歷史次高，優於去年第4季毛利率27.61%，與去年同期毛利率27.55%。

良維首季獲利攻頂，主要受惠亞馬遜AWS的AI伺服器大量拉貨。良維是亞馬遜AWS資料中心大電流電源線第一供應商，營收占比近30%，若加計惠普、戴爾、聯想等AI伺服器供應商訂單，AI伺服器占良維營收比重達34%到35%。AI伺服器相關產品毛利高，是推升獲利成長主要動能。

另外，良維也是蘋果高階電源線主力供應商，營收占比約15%。隨主要競爭對手Molex逐步淡出，良維承接蘋果訂單改採不與紅色供應鏈競爭、不做低價的Type C電源線，只做高階、高單價產品，助益毛利率。

良維4月營收8.79億元，創單月新高，月增11.32%，年增37.37%；前四月營收32.20億元，為同期新高，年增35.26%。法人看好，隨著AI伺服器需求持續暢旺，良維本季營收有機會續創新高。

除了亞馬遜AWS之外，良維已經取得輝達（NVIDIA）供應商資格，並對第二家雲端服務供應商（CSP）微軟小量出貨，法人預估，明年可望擴大出貨給微軟，成為推動良維AI伺服器業績成長的另一個引擎。

產能方面，良維在中國大陸產能主要在廣東與廣西，之前設立泰國一廠，目前泰國二廠開始量產，二廠產能是一廠的四倍，以迎接AI伺服器強烈需求。