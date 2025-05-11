亨泰光營收／4月6,198萬元、前四月2.68億元 雙創同期新高

亨泰光（6747）公布2025年4月合併營收6,198.6萬元、年增0.93%，前四月合併營收2.68億元、年增6.64%。4月及前四月合併營收雙創歷年同期新高，主要受惠大陸市場持續回溫，亞太地區新興市場業績大幅成長，以及三合一套裝組合熱賣推升平均出貨價。

亨泰光表示，今年前四月合併營收再創歷年同期新高，主要受惠大陸OK鏡（角膜塑形鏡）市場持續復甦，及公司多品牌行銷綜效逐步發揮，帶動大陸地區OK鏡銷售業績，較去年同期成長約24％；而新開發的亞太（含澳洲）地區銷售業績成長動能更為強勁，較去年同期大幅成長達約33％。

亨泰光4月份成功取得印度及澳洲的OK鏡註冊證。在印度方面，公司成功取得印度衛生部中央藥物管制機構核發的全球第一張具有近視控制適應症的角膜塑形鏡片銷售註冊證，根據2024年聯合國人口基金會發布的世界人口展望報告推估，印度18歲以下人口超過4億人。依據市場研究報告顯示，印度兒童的近視盛行率約20%並持續上升，印度近視防控市場將可望成為下一個成長動能強勁的地區。

在澳洲方面，亨泰光依照規畫取得一張OK鏡註冊證。目前公司在澳洲共取得兩張隱形眼鏡註冊證，分別為近視控制適應症的角膜塑形鏡片，與設計用於輔助運動環境的視覺效果的日拋隱形眼鏡產品銷售證照，以目前澳洲市場銷售年成長超過3成來看，澳洲將成為公司今明兩年產品取證及市場開拓的重點地區市場。

亨泰光表示，公司主要銷售地區以亞太市場為主，自美國進口之原料除了享有零關稅優惠外，近期並可望受惠美元貶值，降低原料進口成本。此外，為持續提升產品的競爭優勢，公司將持續投入各項視覺效能提升產品的技術研發、臨床試驗及取證作業，拓展各銷售地區的產品滲透率、市占率與品牌知名度，進一步提升公司在全球視光產品市場的份額與聲量。