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瓦城第1季每股純益2.56元 配股利9元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

多檔餐飲股昨（9）日公告首季財報，瓦城（2729）營業毛利創同期新高，稅後純益達1億元，年增11.73%，董事會並通過去年盈餘配發每股9元股利；揚秦繳出淡季不淡佳績，稅後純益成長逾四成、創歷史新高；聯發國際受新品牌投資影響獲利縮水；亞洲藏壽司則因出國潮與海外虧損影響，單季每股虧損0.34元。

瓦城第1季營收15.97億元、營業毛利8.09億元，皆創歷史同期新高，稅後純益達1億元，年增11.73%、EPS達2.56元。瓦城董事會並通過去年盈餘配發案，每股預計配發8元現金股利、1元股票股利，現金配發率達88.79%。

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