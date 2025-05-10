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德麥第1季每股純益5.2元 斥資1.2億買設備
德麥（1264）昨（9）日公布首季財報，首季稅後純益1.8億元，年增5%，每股純益達5.2元。
德麥同步公布將花費1.2億元於五股物流廠房中購置冷凍冷藏暨空調設備，供未來存放貨物使用。
德麥日前表示，今年看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，全年仍要繼續成長；中國大陸市場今年將持續提高市占率，預期今年整體營運會達到雙位數成長。
德麥海內外市場主要分成四個板塊，其中台灣營收占58%、大陸30.56%，馬來西亞占7.56％、香港及其他3.88％，德麥表示，去年馬來西亞成長近四成，成長幅度最大，馬來西亞成交客戶數已從去年的1,300家上升至今年3月的1,400家。
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