銳澤4月營收站上2億元 年增51％歷年同期次高

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤公布2025年4月合併營收2.08億元，月增23.04％、年增50.94％，為歷年同期次高。累計2025年1至4月合併營收為7.08億元，年增35.52％，為歷年同期新高。

銳澤4月營收突破2億水準，站上今年單月營收新高記錄，主要受惠台灣半導體、記憶體相關客戶訂單認列保持良好進展，公司因應客戶氣體二次配拆移機、小型維護工程需求殷切，積極優化專案施作團隊管理以滿足專案執行量體能力提高，挹注整體營運動能成長態勢，同步帶動今年累計前4月合併營收創歷年同期新高成績。

銳澤表示，觀察台灣半導體、記憶體客戶新廠擴建、增設產能計畫已陸續啟動，除氣體二次配拆移機、小型維護工程訂單需求保持熱絡，同時，已陸續啟動氣體供應主系統專案執行，有助於堆疊整體營運動能放大。

此外，為因應客戶訂單需求、擴大公司專案承接能力，仍積極擴增公司專業團隊人力，截至今年第1季員工人數已增加至235人，並持續強化新進員工培訓、專案團隊管理靈活度，提高公司市場競爭力，承接大型專案能力底蘊，創造公司正面效果挹注。

展望2025年第2季，銳澤持審慎樂觀看法。以目前台灣地區客戶訂單需求，推升公司整體營運向上成長可期，此外，銳澤持續積極拓展日本、新加坡地區業務版圖，完備子公司專業人力團隊、拓展當地業務承接，同步規劃第二季完成美國子公司設立，加速公司海外市場布局，搶攻國際知名大廠陸續擴增海外廠區市場先機，帶動中長期營運良好業務發展。