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力旺看好長線營運發展

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（9）日召開法說會，盡管短期景氣波動，公司對長期趨勢發展仍深具信心，受關注的3奈米OTP的IP已導入客戶產品設計。

對於關稅議題與近期匯率巨幅波動的影響，力旺董事長徐清祥表示，營運25年來遇過幾次總體環境的劇烈變化，總是嚴控成本、加速研發、協助晶圓廠跟晶片客戶推出更有競爭力的產品，對長期仍具信心。

力旺總經理何明洲表示，力旺大部分業務以美元報價，但主要營運成本如人事、水電、材料以新台幣計價，匯率影響相對小。力旺指出，3奈米OTP的IP已經導入客戶設計中，後續還有好幾個客戶正與其討論合作或導入中。預期授權金將保持成長動能，權利金收入也將持續增加。

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