宜鼎財報／首季淨利3.36億元 EPS 3.68元
工控記憶體模組廠宜鼎（5289）9日公布第1季財報，單季歸屬母公司業主淨利為3.36億元，創一年新高，季增23.9％，年減4.4％，每股稅後純益3.68元。
宜鼎財報顯示，合併營收26.18億元，創2022年第2季以來新高，月增17.5%，年增20.3%；毛利率30.6％，季增1.5個百分點，年減4.3個百分點；營益率14%，季增4.1個百分點，年減2.8個百分點。
宜鼎持續擴充邊緣AI產能，宜蘭全球研發製造中心二期已全面投產，並預留三期擴建空間；隨案量快速增加，公司不排除視需求提前啟動第三期建廠，以強化交付能力。
展望後市，宜鼎表示，邊緣AI應用加速落地，今年營收可望重回百億元大關、優於去年的89.15億元，展現成長動能。自製AI模組與軟硬整合方案產能同步拉升，預計年底前足以支應專案出貨高峰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言