豐泰財報／首季EPS 1.16元 前4月自結EPS 1.48元

製鞋大廠豐泰（9910）9日公布第1季合併財報，合併營收207.22億元、年增0.5%，營業毛利43.75億元，稅後純益11.48億元、年減9.6%，每股稅後純益1.16元。

豐泰9日同時公告4月營收及前四月自結合併損益，4月合併營收72.68億元、年增2.7%；累計前四月合併營收279.91億元、年增1.1%。而前四月稅後純益14.59億元、年減19.1%，每股稅後純益1.48元。

豐泰主要客戶Nike今年上半年仍處於營運調整期，預計下半年將恢復往年成長動能，全年度營運可望持續成長；法人估，豐泰今年營收與獲利表現都將優於去年。

豐泰為集團營運成長所需，也積極展開廠區擴建開發中心，預計建築工程總額度18億元，由自有資金及銀行貸款額度支應。