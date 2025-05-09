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明安財報／首季 EPS 4.35元 獲利6.62億元、年增59.3%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）9日公布首季財報，單季稅後純益6.62億元，年增59.3%，每股純益4.35元。展望營運前景，法人認為，美國的對等關稅後續協商是觀察重點，將涉及下半年高爾夫球具代工業營運變化。

每年的第1季一向是高爾夫球具代工業的出貨旺季，在品牌客戶普遍啟動新款式產品鋪貨動作的加持下，明安身為全球前二大品牌商TaylorMade、Callway的主力代工廠，交出不錯營運表現。

依該公司公告財報數據，第1季營收為45.52億元，比去年同期的37.84億元，成長20.3%；進而挹注獲利達6.62億元，相較去年同期的4.15億元，成長59.3%，每股稅後純益4.35元。

展望營運前景，法人指出，今年第2季起正步入高爾夫球代工業的出貨淡季，但美國高球市場仍屬穩健，終端消費看起來也不錯，目前品牌商大多未在對等關稅緩衝期出現急單，美國客戶也多持保守看待。

後續須進一步觀念台灣、越南和中國政府與美方在關稅協商的進展；若依先前業界預估，今年第4季有望回到營運旺季水準。

據了解，美國2020至2023年打球人次增減變化，分別為2020年年增率13.9%、2021年年增率為5.5%，2022年則年減3.7%，去年恢復有4.2%的年增率。

主要是美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束出現衰退情況，預期在大環境維持成長態勢，加上品牌廠庫存控制得宜，以及新產品訂單挹注，明安今年營運更上一層樓可期。

美國 高爾夫

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