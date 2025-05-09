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南紡財報／首季 EPS -0.05元 上限砸百億元買3,000萬股庫藏股

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台南紡織總經理王立範。記者林俊良／攝影
台南紡織總經理王立範。記者林俊良／攝影

南紡（1440）9日董事會通過第1季合併財報，營運仍受挑戰，首季營收約41.92億元，年減0.78%，營業虧損1.56億元，較去年同期略為收斂，稅後虧損7,776.1萬元，較去年同期亦略為收斂，每股稅後虧損0.05元。

為提振市場信心，南紡董事會同步決議啟動庫藏股買回計畫，最高將動用108億元資金，自5月12日起至7月11日間，預計買回3,000萬股，占總發行股數1.81%，買回價格區間為9.98至12元。南紡表示，此次庫藏股買回旨在維護公司信用與股東權益。

南紡先前在法說會上表示，首季紡紗和化纖雖未看到太大起色，但進入第2季旺季後可望略為好轉。未來營運將朝六大方向，包括紡紗本業持續優化與精進、加速化纖產品的研發及升級、繼續支持轉投資事業、流通事業穩步向上，並將加速活化資產與南向拓展事業版圖。

南紡棉紗產能主要集中於越南，最大月產能達60萬錠，不過因應市況變化，近來持續精簡產線調整產能配置。公司指出，紡紗本業仍受整體產業景氣影響，包含品牌客戶去化庫存與下單趨於保守，對營運造成壓力。然而，觀察今年第1季表現，已有止跌回穩跡象，優於去年第4季，隨著第2季傳統旺季來臨，營運可望持續回溫。

南紡 庫藏股

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