力旺法說會／3奈米 OTP IP 已導入客戶設計

矽智財（IP）廠商力旺（3529）於9日召開法說會，盡管短期景氣可能波動，但該公司對長期趨勢發展仍深具信心。同時，該公司3奈米OTP的IP已經導入客戶設計中。

對於關稅議題與近期匯率巨幅波動對公司營運可能的影響，力旺董事長徐清祥表示，公司沒有水晶球可預測，但成立25年來，遇過幾次總體環境的劇烈變化，總是嚴控成本、加速研發、協助晶圓廠跟晶片客戶推出更有競爭力的產品。盡管短期景氣可能波動，但對公司長期趨勢的發展深具信心。

同時，力旺總經理何明洲提到，該公司已大幅減少持有美元部位，目前公司採自然避險策略。力旺大部分業務以美元報價，美元貶值難免對營收造成一些負面影響，但其主要營運成本是以新台幣計價，匯率造成影響就相對小。

何明洲也進一步解釋，在權利金部分，是當晶圓廠出貨後才會有相關收入，近期所知客戶對下半年看法傾向保守，終端需求如果被關稅議題影響，既有客戶的量產權利金不可避免會受影響，但該公司同時有新客戶的應用進入量產，整體影響相對小。該公司會更積極開發先進製程平台，導入如安全性或高效能運算（HPC）相關高階應用，這部分之前占該公司業績比重較低，未來將是成長動能之一。