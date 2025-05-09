聯發國際財報／首季EPS 0.53元 4月營收創新高

聯發國際（2756）9日董事會通過第1季財報，單季營收2億元，創下同期新高，年增26.79%，稅後淨利1,287萬元，年減30.1%，EPS為0.53元。公司解釋，主要是新品牌UG展店前期投資金額較大，加上行銷費用增加所致，但預期隨著UG品牌知名度逐步提升、營收成長，可望扭轉頹勢。

聯發國際今年射出「打造全球茶飲平台」、「問鼎新時尚茶飲王」、「建立餐飲大聯盟」、「擴大全球供應鏈」以及「投資併購合盟」等五箭作為營運主軸，並已陸續繳出亮眼成績單，看好今年營運持續成長，維持創高動能。

聯發國際也同步公告4月合併營收計9,884萬元，年增70.5%，創下單月歷史新高，累計前四月合併營收2.98億元，年增38.5%。聯發國際表示，主要成長動能來自於去年創立的新時尚茶飲品牌UG，營收占比已超過三分之一。

UG目前全台共14店，包含八家直營與六家加盟店，單店單日平均銷售均在1,300杯以上，且除了台中、嘉義、高雄、台南等新開店日銷量突破2,000杯，在當地市場造成轟動與聚集排隊人潮外，既有店的表現也同樣維持優異表現，其中忠孝敦化店熱度不減，仍持續穩坐「店王」，顯示新品牌在台灣市場上已經站穩腳步，目前台灣加盟申請案也已破百組。

主力品牌Sharetea在美國市場目前共有約160店，因應全球經濟變化及關稅議題，公司4月在美國一連舉辦三場全美Sharetea加盟商大會，年會上展現Sharetea Family的信心與未來，此外，公司還在美國順勢推出七大有感計劃，讓加盟商有感有信心，也更支持品牌長期發展。

公司指出，在三場美國加盟商大會上，當地夥伴對於UG新品牌也有濃厚興趣，目前已有30位加盟主表態將引進UG Tea，此外，包括香港、加拿大、新加坡、馬來西亞等四地首店也正緊鑼密鼓籌備中，今年也均會開出。