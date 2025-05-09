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森鉅財報／首季 EPS 1.14元 獲利2.27億元、年減38%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

森鉅（8942）9日公布首季財報，單季獲利2.27億元，年減38%，每股純益為1.14元。該公司董事會並決議赴美國投資，預計今年、明年分段投資新廠，總投資金額為5,000萬美元（新約新台幣15億元）。

法人表示，森鉅營運情況主要是受到先前美國高利率影響客戶的下單意願，加上所併購的創業家（8477）處於虧損狀態，以致首季獲利呈現衰退。

依該公司財報數據，單季營收13.99億元，比去年同期的10.87億元，成長28.7%；但單季稅後純益為2.27億元，相較去年同期的3.66億元，衰退38%，每股純益達1.14元。

展望營運前景，法人認為，因美國新總統川普上任後，對於其他國家陸續有課徵關稅的政策出來，以致美國客戶仍維持保守立場，未來必須再觀察新任總統的政策動向，才能讓訂單能見度明朗。

據了解，森鉅為主要銷售市場在北美市場，因應美國政府關稅政策與未來營運布局規劃，董事會決議於美國設廠生產，分散營運風險；預計2025至2026年分段投資，每期投資金額為2,500萬美元，合計5,000萬美元。

此外，泰國方面，新增的車軸產能主要是提供車體鈑現有業務的延伸服務，營收大約占了八、九成營收，透過供應鏈的整合，給客戶多一個選擇。

美國

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