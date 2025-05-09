五福營收／4月7.28億元 創同期新高、單月歷史次高

五福（2745）9日公告4月合併營收達7.28億元，年增13.94%，不僅創歷年同期新高，亦為歷史單月次高。今年以來，已連續四個月較去年成長，累計前四月合併營收達29.17億元，年成長近兩成，反映疫後出境旅遊動能持續增溫，公司穩健營運策略亦持續奏效。

五福表示，4月營收動能主要來自於日本線持續穩健成長，其中大阪與北海道銷售暢旺，沖繩受惠於產品創新與新航點啟動，業績表現亦較去年明顯提升；東南亞則因航班機位充足與數位行銷成效助力，加上企業包團需求旺盛，帶動整體業績成長。長程線（如歐洲、美加、紐澳）表現亦亮眼，團體出團人次與平均客單價皆同步成長，推升整體營收結構優化。

五福指出，近期新台幣匯率升值，有助於強化民眾出境意願與海外消費力，公司將加速暑期旺季市場部署。繼5月陸續開設高雄澄清與台北南京復興門市後，6月預計啟動彰化員林門市，下半年亦將布局高雄楠梓、台中及中壢等具潛力區域，配合在地化行銷、社群引流與專屬優惠活動，加強區域滲透與社區型客群經營，進一步鞏固南北市場版圖。

高雄出發航點供給穩定擴增，中華航空於4月15日重啟「高雄－福岡」航班，台灣虎航（6757）將於7月新增「高雄－仙台」直飛航線，五福亦同步推出多樣化旅遊商品，提供南部旅客更多元的彈性選擇。此外，日本沖繩進入傳統旅遊旺季，全新主題樂園「JUNGLIA OKINAWA」預計於7月盛大開幕，預期將吸引大批親子族群前往，五福亦已提前啟動相關行程包裝與宣傳操作。

五福針對多元市場族群，持續強化產品深度與分眾化策略，包括日本線穩定操作各主要航點，搭配區域主題如祭典、動漫景點、親子樂園，深化遊程內容。韓國線開發「無購物純享受」路線，主打文化體驗、特色住宿，鎖定青壯年與女性旅客。東南亞線除越南芽莊、峴港、富國島等熱門自由行外，擴大布局胡志明與河內等潛力市場；泰國線推出清邁水燈節與6人成行商品，精準對應小團化趨勢。長程線持續強化歐洲、紐澳等深度旅遊行程，搭配早鳥優惠、信用卡分期專案與內容行銷，提升市場反應速度與轉換力。