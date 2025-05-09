快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

瓦城財報／首季EPS 2.56元 配8元現金股利、1元股票股利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）9日董事會通過首季財報，第1季營收15.97億元、營業毛利8.09億元，皆創歷史同期新高，稅後純益達1億元，年增11.73%、EPS達 2.56元。瓦城董事會並通過去年盈餘配發案，每股預計配發8元現金股利、1元股票股利，現金配發率達88.79%。以9日收盤價199.5元估算，股息殖利率4%。

瓦城同步公布4月營收，在清明連假民眾出遊踴躍帶動之下，單月營收4.37億元，受台中新光三越館內品牌餐廳暫停營業影響，較去年同期小幅下滑3.06%，排除此短期外部突發事件，旗下品牌其他門市業績仍表現穩健，累計前四月營收達20.34億元，年增2.32%，再創同期新高。

瓦城也為提前布局端午節商機，集團經典熱銷的端午粽禮盒再度回歸，同步於瓦城商城、wa10 APP及六大品牌餐廳銷售，搭配多重促銷優惠，提升顧客點購誘因，在線上線下通路齊推動之下，有效帶動前四月營收攀升，更為第2季營運奠定穩固基礎。

繼首季率先於台中核心商圈開出全年首家新門店「瓦城台中站前秀泰店」，展望第2季，集團除看好端午連假將帶動另一波餐飲需求，也積極搶攻母親節檔期商機，旗下五大品牌已於近期推出節慶限定套餐專案，並同步推出多款創新菜色與多元行銷活動，深化顧客互動、提升品牌黏著度，有望進一步帶動來客成長，挹注營運動能。

在展店方面，集團持續推動精準展店與多品牌經營雙軌策略，積極擴大全台據點布局，今年6月預計將有二間新店開幕，包括深受年輕客群喜愛的泰式炒河粉品牌「BO BO」將首次插旗桃園大江購物中心，提升品牌能見度與滲透率；主力品牌「瓦城」則將進駐結合在地特色的台中「米平方商場」，強化區域型消費者經營。

展望下半年，集團將持續以多品牌發展為策略重心，鎖定各大百貨商場與潛力商圈，擴大市場版圖與提升滲透率，推動營收穩健成長，奠定長期營運基礎。

營收 瓦城

延伸閱讀

神基財報／首季EPS 1.98元 獲利季增16.5%創新高

寶一財報／首季EPS 0.31元 獲利0.21億元、年減29%

奇偶財報／首季EPS -1.72元 受台積股價跳水波及

沛波財報／首季EPS 0.47元 合併營收19.4億元

相關新聞

原相法說會／本季美元營收 估計比上季持平或略增

感測IC廠原相（3227）於9日召開法說會，展望本季，該公司預期，若不考慮匯率變動因素，在美元計營收方面，可能持平或略增...

弘塑營收／4月創新高 首破單月5億元大關

半導體設備廠弘塑（3131）於9日公布4月業績，創單月歷史新高，單月營收首度突破5億元大關。

銳澤4月營收站上2億元 年增51％歷年同期次高

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤公布2025年4月合併營收2.08億元，月增23.04％、年增50.94％，為...

宜鼎財報／首季淨利3.36億元 EPS 3.68元

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）9日公布第1季財報，單季歸屬母公司業主淨利為3.36億元，創一年新高，季增23.9％，年...

明安財報／首季 EPS 4.35元 獲利6.62億元、年增59.3%

高爾夫球具代工大廠明安（8938）9日公布首季財報，單季稅後純益6.62億元，年增59.3%，每股純益4.35元。展望營...

南紡財報／首季 EPS -0.05元 上限砸百億元買3,000萬股庫藏股

南紡（1440）9日董事會通過第1季合併財報，營運仍受挑戰，首季營收約41.92億元，年減0.78%，營業虧損1.56億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。