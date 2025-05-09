瓦城財報／首季EPS 2.56元 配8元現金股利、1元股票股利

瓦城（2729）9日董事會通過首季財報，第1季營收15.97億元、營業毛利8.09億元，皆創歷史同期新高，稅後純益達1億元，年增11.73%、EPS達 2.56元。瓦城董事會並通過去年盈餘配發案，每股預計配發8元現金股利、1元股票股利，現金配發率達88.79%。以9日收盤價199.5元估算，股息殖利率4%。

瓦城同步公布4月營收，在清明連假民眾出遊踴躍帶動之下，單月營收4.37億元，受台中新光三越館內品牌餐廳暫停營業影響，較去年同期小幅下滑3.06%，排除此短期外部突發事件，旗下品牌其他門市業績仍表現穩健，累計前四月營收達20.34億元，年增2.32%，再創同期新高。

瓦城也為提前布局端午節商機，集團經典熱銷的端午粽禮盒再度回歸，同步於瓦城商城、wa10 APP及六大品牌餐廳銷售，搭配多重促銷優惠，提升顧客點購誘因，在線上線下通路齊推動之下，有效帶動前四月營收攀升，更為第2季營運奠定穩固基礎。

繼首季率先於台中核心商圈開出全年首家新門店「瓦城台中站前秀泰店」，展望第2季，集團除看好端午連假將帶動另一波餐飲需求，也積極搶攻母親節檔期商機，旗下五大品牌已於近期推出節慶限定套餐專案，並同步推出多款創新菜色與多元行銷活動，深化顧客互動、提升品牌黏著度，有望進一步帶動來客成長，挹注營運動能。

在展店方面，集團持續推動精準展店與多品牌經營雙軌策略，積極擴大全台據點布局，今年6月預計將有二間新店開幕，包括深受年輕客群喜愛的泰式炒河粉品牌「BO BO」將首次插旗桃園大江購物中心，提升品牌能見度與滲透率；主力品牌「瓦城」則將進駐結合在地特色的台中「米平方商場」，強化區域型消費者經營。

展望下半年，集團將持續以多品牌發展為策略重心，鎖定各大百貨商場與潛力商圈，擴大市場版圖與提升滲透率，推動營收穩健成長，奠定長期營運基礎。