關稅引爆拉貨潮！這家公司4月營收跳增4成、創9個月新高

光隆（8916）9日公告4月營收8.38億元，年增40%、月增39%，創9個月來新高，亦是同期次高。累計前四月營收25.07億元，年增18.79%。公司表示，美國關稅暫緩實施掀起客戶端拉貨潮，不只4月業績大爆發，成衣第2季業績有望迎來歷史高峰，也將推升合併營收僅次於2022年同期的峰值。

光隆8日公報財報，第1季合併營收16.68億元，年增10.4%，營業利益0.34億元，年減40.1%，稅後淨利0.51億元，年減65.5%，每股純益0.33元。光隆表示，獲利衰退主要是受到銷售組合變化，致毛利率下滑2.4個百分點及去年有處分轉投資收益與匯兌淨利益較多等影響。

值得留意的是，第2季在美國頒布新關稅措施，旋又宣布暫緩實施，已然引爆客戶端的拉貨潮。光隆表示，成衣部門最為明顯，4月營收爆衝至5億，不只較上月大增32.7%，也比去年同期爆增79%，也帶動4月合併營收表現。預期第2季營收將逐月遞增，同時成衣業績有機會締造歷史高峰，有利第2季合併營收僅次於2022年的高峰。