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揚秦財報／首季淡季不淡、獲利年增逾4成 創單季歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）9日董事會通過第1季財報，首季合併營收為6.83億元，年增20.4%，為同期新高、歷史次高，稅後純益0.50億元，年增率43.61%，創歷史新高紀錄，第1季每股純益1.67元。公司並公告4月營收2.36億元，年增17.23%，創同期新高，累計前四月營收9.19億元，年增19.64%，創同期新高。

揚秦總經理林麗玲表示，第1季雖為產業淡季，但受惠於各品牌營運規模擴大，商品銷售暢旺，加上數位轉型提高營運效能，跨品牌APP發揮會員經濟綜效，造就淡季不淡的佳績。

展望後市，揚秦旗下連鎖加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」將持續擴展門市版圖，林麗玲表示，不論是今年的台北春季加盟展，或是4月剛結束的台中加盟展，都可看到雙品牌的加盟創業熱度持續升溫，門市端更可見消費者對於麥味登推動健康食材的認同，隨著品牌力的提升，也同步強化門市的獲利能力。

現階段以拓展直營門市為主的「涮金鍋」，第五家門市選定在桃園經國轉運站周邊，近南崁交流道與桃園藝文特區，占地共140坪，預計5月開幕。第六家門市鄰近桃園大有商圈，占地80坪，預計於6月開幕，兩家門市也將為下半年營收帶來助力。

麥味登新推出的「豆皮蛋餅」不僅在早午餐市場上掀起討論熱潮，同時也帶動了門市的來客數與客單價。林麗玲表示，透過社群的口碑，吸引了很多消費者到店嘗鮮，單日最高銷售總數近萬份，是麥味登繼「鬆餅堡」之後的爆款新品。而隨著天氣越來越熱，微酸清爽的滋味最適合夏季，「涮金鍋」也順勢推出兩款口感清爽的新湯底「瀨戶檸檬雞湯鍋」及「珍菇養氣雞湯鍋」，讓火鍋控有更多的選擇。

截至目前，「麥味登」總店數901家，「炸雞大獅」海內外店數125家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數六家，「涮金鍋」店數四家。

營收 財報 連鎖加盟

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