久禾光競拍超額認購378% 5月20日掛牌上櫃

筆電鍵盤廠久禾光（6498）初次上櫃普通股股票競價拍賣承銷作業完成，此次辦理競價拍賣3,808張，最低得標價格每股72.5元，最高得標價格為每股84.1元，得標加權平均價格為每股75.73元。久禾光本次辦理上櫃前公開承銷之競價拍賣，參與投標之合格投標數量共計1萬4,380張，競價拍賣超額認購比率為3.78倍。久禾光預計5月20日掛牌上櫃，承銷價格72元。

隨著遠距辦公、線上學習成為常態，筆記型電腦用戶對高畫質、窄邊框與高屏占比鏡頭的需求日益提升。研調機構預測，全球筆記型電腦出貨量將年增6.4%，加上雙鏡頭設計日漸普及，使鏡頭需求成長更大過筆電出貨量。

除了筆電市場，公司亦積極布局機器視覺應用，包括智慧家居、智慧城市及智慧工廠等多元領域。這些產品的長期發展，有價格敏感度低，客戶忠誠度佳，且毛利率高於公司平均水準等特色，有助於挹注未來獲利增長。如隨著AI PC應用逐漸成熟，Statista預估，機器視覺市場規模在2030年將成長至近500億美元水準。

久禾光第1季營收2.56億元，年成長33%；每股稅後純益1.5元，與去年同期0.93元相較，成長61%。4月營收逾1億元，為同期新高，觀察目前訂單與出貨進度，預估上半年營運將優於去年同期，且下半年營運動能優於上半年，全年營收及獲利有望再創高峰。