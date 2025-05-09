快訊

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

久禾光競拍超額認購378% 5月20日掛牌上櫃

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

筆電鍵盤廠久禾光（6498）初次上櫃普通股股票競價拍賣承銷作業完成，此次辦理競價拍賣3,808張，最低得標價格每股72.5元，最高得標價格為每股84.1元，得標加權平均價格為每股75.73元。久禾光本次辦理上櫃前公開承銷之競價拍賣，參與投標之合格投標數量共計1萬4,380張，競價拍賣超額認購比率為3.78倍。久禾光預計5月20日掛牌上櫃，承銷價格72元。

隨著遠距辦公、線上學習成為常態，筆記型電腦用戶對高畫質、窄邊框與高屏占比鏡頭的需求日益提升。研調機構預測，全球筆記型電腦出貨量將年增6.4%，加上雙鏡頭設計日漸普及，使鏡頭需求成長更大過筆電出貨量。

除了筆電市場，公司亦積極布局機器視覺應用，包括智慧家居、智慧城市及智慧工廠等多元領域。這些產品的長期發展，有價格敏感度低，客戶忠誠度佳，且毛利率高於公司平均水準等特色，有助於挹注未來獲利增長。如隨著AI PC應用逐漸成熟，Statista預估，機器視覺市場規模在2030年將成長至近500億美元水準。

久禾光第1季營收2.56億元，年成長33%；每股稅後純益1.5元，與去年同期0.93元相較，成長61%。4月營收逾1億元，為同期新高，觀察目前訂單與出貨進度，預估上半年營運將優於去年同期，且下半年營運動能優於上半年，全年營收及獲利有望再創高峰。

筆電 雙鏡頭

延伸閱讀

生合暫定5月27日掛牌 積極布局國際市場

昶瑞財報／第1季EPS 1.51元、4月續強 拚下旬上櫃

久禾光競價拍賣、底價60元 預計5月20日上櫃

昶瑞攻無人機 下旬上櫃

相關新聞

元太第1季每股純益1.91元

電子紙大廠元太董事會昨（8）日通過首季財報，單季合併營收80.59億元，季減16.7%，年增42.8%。毛利率52.21...

達爾膚第1季 EPS 3.44元 配息2元

達爾膚昨（8）日公告首季財報，第1季營收3.5億元，年減1%，稅後純益1.55億元，年減4.32%，每股純益3.44元。...

鈊象4月每股盈餘3.48元

遊戲股王鈊象 昨（8）日公告4月稅前盈餘達9.82億元，單月每股盈餘3.48元，不如3月的4.24元，主因匯率因素所致，...

上洋第1季每股純益2.69元 新領域報捷

上洋（6728）昨（8）日公告首季稅後純益8,100萬元，季減19%，年增122%，每股純益2.69元。

英特磊攻人工智慧商機

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（8）日召開法說會，董事長高永中指出，正積極搶攻AI相關商機，本季營收仍將...

龍巖第1季 EPS 0.92元 遠百0.34元

龍巖（5530）昨（8）日公告首季財報，第1季稅後純益3.88億元，年減10.7%，每股純益0.92元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。