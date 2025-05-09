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元太第1季每股純益1.91元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

電子紙大廠元太（8069）董事會昨（8）日通過首季財報，單季合併營收80.59億元，季減16.7%，年增42.8%。毛利率52.21%，季減1.54個百分點、年增4.82個百分點。稅後純益21.97億元，季減37.6%，年增65.9%，每股純益1.91元。

元太也公告4月合併營收達33.1億元，月增3.1%，年增50.2%。元太表示，4月營收成長，主要是受新舊產品轉換，以及公司新產品上市，終端客戶需求增加。元太累計今年前四月合併營收113.69億元，年增44.9%。

元太2024年全年稅後純益88.67億元，年增13.5%，每股純益7.75元，擬配發現金股利5元。元太將於5月28日召開股東常會，承認盈餘分配案。

元太 營收

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