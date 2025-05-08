益張財報／第1季 EPS 1.6元 毛利率續創新高

全球商用置物設備大廠益張（8342）公布第1季合併財報，合併營收3.7億元、年減3.2%，合併毛利率27.3%，較去年同期25.5%增加1.8個百分點，續創新高，稅後純益5,360萬元、年減18.1%，每股稅後純益1.6元。

益張指出，第1季營收較去年同期微幅下滑，主要因為歐盟大客戶商店展示產品出貨下降，但展望第2季將有所回升，同時醫療照護類別商品，第2季也有機會雙位數成長，在近期外部環境動盪的不利因素干擾下，營運表現有望優於第1季。

益張近幾年在毛利率上的表現屢創新高，除了外部環境匯率、原物料行情維持有利的貢獻，近十幾年來，益張持續不斷的進行產品結構優化，以及內部效能提升，已展現具體的成效。

益張表示，公司在功能性客製化、製程附加價值高的領域進行開發，持續參加國內外商用設備類型展覽。同時內部管理與製造效能持續優化，藉以強化獲利能力，及拉高同業競爭者進入的門檻，也具體呈現營收穩健及獲利提升成果。

近期在美國對等關稅的議題上，益張表示，會與客戶努力共同解決相關問題，目前仍持續觀察美國政府後續政策實施狀況。至於新台幣匯率升值，益張已在台幣大幅升值前，處分大部分美元現金部位資產，將台幣升值衝擊降至最低。