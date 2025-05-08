快訊

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

益張財報／第1季 EPS 1.6元 毛利率續創新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球商用置物設備大廠益張（8342）公布第1季合併財報，合併營收3.7億元、年減3.2%，合併毛利率27.3%，較去年同期25.5%增加1.8個百分點，續創新高，稅後純益5,360萬元、年減18.1%，每股稅後純益1.6元。

益張指出，第1季營收較去年同期微幅下滑，主要因為歐盟大客戶商店展示產品出貨下降，但展望第2季將有所回升，同時醫療照護類別商品，第2季也有機會雙位數成長，在近期外部環境動盪的不利因素干擾下，營運表現有望優於第1季。

益張近幾年在毛利率上的表現屢創新高，除了外部環境匯率、原物料行情維持有利的貢獻，近十幾年來，益張持續不斷的進行產品結構優化，以及內部效能提升，已展現具體的成效。

益張表示，公司在功能性客製化、製程附加價值高的領域進行開發，持續參加國內外商用設備類型展覽。同時內部管理與製造效能持續優化，藉以強化獲利能力，及拉高同業競爭者進入的門檻，也具體呈現營收穩健及獲利提升成果。

近期在美國對等關稅的議題上，益張表示，會與客戶努力共同解決相關問題，目前仍持續觀察美國政府後續政策實施狀況。至於新台幣匯率升值，益張已在台幣大幅升值前，處分大部分美元現金部位資產，將台幣升值衝擊降至最低。

台幣匯率 營收 益張

延伸閱讀

聯嘉財報／首季 EPS 0.15元 前4月營收創高、全年展望樂觀

瑞智財報／首季 EPS 0.73元 獲利創同期高、前4月銷售破紀錄

士電財報／交貨挹注本業大成長 第1季 EPS 2.35元創單季新高

東陽財報／第1季稅後淨利14.66億元、EPS 2.48元 將配發現金股利5.3元

相關新聞

元太遭美系外資降評至中立 目標價大降3成至250元

美系外資調降元太（8069）評等及目標價，一口氣將目標價由360元調降至250元， 降幅30%，且降評至中立；元太8日股...

叡揚財報／首季稅後純益4,902萬元 每股賺1.39元

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於8日公布，今年第1季合併營收為4.57億元 ，年增21.61% ，第1季稅後純益為 4...

沒有蜜月行情 立誠掛牌上櫃首日就跌破承銷價

立誠（6597）8日掛牌，每股承銷價86.57元，上櫃首日一開盤就跌破承銷價，以85元開出，並未出現蜜月行情，股價開低走...

群聯出貨動能升溫

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（7）日表示，旗下搭載PCIe Gen...

威剛4月合併營收月增4.6%

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公告4月合併營收39.17億元，為同期最佳，並且攀上13個月高點，月增4.63%...

大江第1季 EPS 1.24元 中鋼構0.63元

保健食品大廠大江（8436）公布今年首季財報， 單季稅後純益1.36億元，年增7.4%，每股純益1.24元。法人估，大江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。