捷流財報／第1季EPS 0.67元 4月營收1.81億元、月增2.8%

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布第1季合併財報，受到客戶調整訂單拉貨排程，且公司債到期後使股本膨脹，流通在外股數增加影響，致稅後純益僅2,994萬元、年減72.9%，每股稅後純益0.67元。

捷流指出，第1季受到美國推出對等關稅預期心理，部分客戶調整訂單拉貨時程，對出貨節奏短期造成影響，但集團仍積極與客戶保持密切溝通、掌握後續訂單出貨排程。

同時，捷流也持續強化全球多區域的業務布局及接單能力，積極耕耘大陸供應商所空出的市場，並不斷深化與既有客戶的合作關係，希望有助於穩固市占率，創造未來營運穩定成長動能。

捷流第1季毛利率為26.81%，較去年同期減少，主要受產品組合結構調整影響，捷流表示，將持續擴大電子、船舶、水處理等多元產業的接單表現，同時穩住石化產業維持產能所需的供應，以提升市場競爭力。

捷流同步公告4月合併營收1.81億元，月增2.8%、年減8.3%，累計前四月合併營收7.18億元、年減5.3%。捷流表示，受惠旗下多元產業客戶拉貨穩定，挹注整體訂單表現保持一定水準。

展望第2季，捷流說，將積極拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，持續強化市場布局與產業滲透率，同時針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等多樣化應用需求，提供客戶專業的流體控制解決方案。